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В Казахстане прекратили уголовное дело против рэпера Navai

Его выдворили из страны

В Казахстане прекратили уголовное дело против рэпера Navai
Наваи Бакиров (Navai)
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Казахстане полиция прекратила уголовное дело против российского певца Navai (Наваи Бакиров), задержанного в середине октября по подозрению в контрабанде наркотиков, сообщила пресс-служба департамента полиции Жамбылской области.

"Уголовное дело в отношении российского рэп-исполнителя прекращено по нереабилитирующим основаниям с учётом впервые совершенного им правонарушения, деятельного раскаяния в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, - говорится в сообщении. - Принятое процессуальное решение утверждено надзорным органом".

Бакирова выдворили из Казахстана.

Он был задержан 13 октября на пограничном пункте пропуска "Кордай" (на границе с Киргизией) при въезде в Казахстан. При досмотре машины, в которой он ехал, там нашли наркотики. Было возбуждено уголовное дело, задержанного поместили в изолятор временного содержания.

Российский рэпер и певец азербайджанского происхождения Navai ехал в Казахстан для проведения концертов. В Астане в тот день должен был состояться его концерт во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, однако организаторы сообщили, что он отменен по "техническим причинам".

Казахстан Navai Жамбылская область Наваи Бакиров
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