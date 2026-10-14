Рэпер Navai задержан в Казахстане по подозрению в контрабанде наркотиков

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Жамбылской области Казахстана по подозрению в контрабанде наркотиков задержан певец Navai (Наваи Бакиров), сообщила в среду пресс-служба областной полиции.

Его задержали 13 октября на пограничном пункте пропуска "Кордай" при въезде в Казахстан, при досмотре машины было обнаружено наркотическое вещество.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

Российский рэпер и певец азербайджанского происхождения Наваи прибыл в Казахстан для проведения концертов. В Астане в среду вечером должен был состояться его концерт во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, однако организаторы сообщили, что он отменен по "техническим причинам".