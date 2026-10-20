Китай за 9 месяцев увеличил закупки пшеницы в РФ в 5,2 раза, ячменя – более чем в два раза

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Китай в январе-сентябре 2026 года импортировал из РФ пшеницы на $19,6 млн, что в 5,2 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года (на $3,8 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В сентябре закупки пшеницы увеличились до $2 млн с $1,3 млн годом ранее. Но сентябрьский показатель оказался ниже, чем в августе текущего года, – $4,6 млн. Максимальный месячный импорт российской пшеницы в этом году пришелся на январь - $5,3 млн.

Китай в январе-сентябре импортировал пшеницу из восьми стран. Наиболее крупными поставщиками были Канада (на $559 млн), Австралия (на $306 млн) и США (на $98,2 млн). РФ сохранила за собой пятое место после Аргентины (на $95,3 млн).

В 2025 году Китай импортировал из РФ пшеницы на $13,8 млн, что в 6,3 раза меньше, чем в 2024 году (на $87,3 млн).

Ввоз российского ячменя в КНР в январе-сентябре увеличились более чем в два раза, до $134,5 млн с $62,9 млн годом ранее. В сентябре этого зерна было поставлено на $22,1 млн против $9,8 млн в сентябре 2025 года и $15,7 млн в августе текущего года.

В январе-сентябре Китай закупал ячмень в девяти странах. РФ остается на четвертом месте после Аргентины ($173,2 млн). Лидируют Австралия (на $1,1 млрд) и Канада (на $430,2 млн).

В 2025 году РФ снизила поставки ячменя в Китай до $111,2 млн со $177,1 млн в 2024 году.

В настоящее время РФ может поставлять в Китай только яровую пшеницу и ячмень. Однако, как считают российские эксперты, наибольшим экспортным потенциалом обладают озимые пшеница и ячмень. РФ добивается разрешения на поставки и этого зерна на китайский рынок.

По данным ГТУ, РФ в январе-сентябре поставила в Китай кукурузы на $103,3 млн, что на треть больше, чем год назад (на $77,4 млн). В сентябре экспорт практически не изменился и составил $7,4 млн против $7,5 млн в сентябре 2025 года. Но по сравнению с августом 2026 года ($9,1 млн) он оказался ниже.

Всего в январе-сентябре Китай закупал кукурузу в 19 странах. РФ занимает третье место. Лидируют Аргентина ($254,8 млн) и Бразилия ($166,7 млн).

В 2025 году экспорт российской кукурузы в Китай вырос до $107,6 млн с $34,2 млн в 2024 году.