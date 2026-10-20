Рубио заявил, что США не отказывали Украине в поставках ракет для систем ПВО

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Власти США не отклоняли запросы украинской стороны о поставках зенитных ракет, заявил во вторник глава Госдепартамента Марко Рубио.

"Мы не принимали решений об отказе от запросов Украины", - сказал он журналистам в Индии.

Кроме того, Рубио повторил озвученную ранее другими американскими официальными лицами позицию, согласно которой власти США не вводили ограничений в работу системы Starlink на Украине и не прекращали снабжать Киев разведданными. Утверждения украинской стороны об обратном госсекретарь США назвал не соответствующими действительности инсинуациями.