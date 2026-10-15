Поиск

Пентагон намерен запросить у Конгресса $50 млрд на массовое производство дронов

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Министерство войны США собирается запросить $50 млрд на массовое производство и масштабное внедрение в вооруженные силы уже в этом году сотен тысяч беспилотных систем, заявил глава Пентагона Пит Хегсет, выступая на ежегодном собрании Ассоциации армии США (AUSA) в Вашингтоне.

Хегсет охарактеризовал это финансирование как разовую инвестицию, а не как регулярные ежегодные отчисления. По его словам, этот запрос - часть усилий, направленных на то, чтобы сделать подобные технологии доступными в значительно больших объемах.

"В конечном итоге, уже в этом году речь пойдет о сотнях тысяч ударных беспилотников однократного применения, а в ближайшие годы - о миллионах. Таких темпов наше ведомство еще никогда не видело", - подчеркнул глава Пентагона.

Сумма в $50 млрд не входит в основной бюджетный запрос Пентагона на 2027 финансовый год, который уже предусматривает выделение $53,6 млрд на инициативу "Доминирование в сфере беспилотных систем" (Drone Dominance), включающую закупку беспилотных систем, средства борьбы с ними, обеспечение логистики в условиях противодействия противника и развитие технологий.

Министр войны США отметил, что Пентагону необходимо упростить доступ на оборонный рынок для новых компаний - рынок, где долгое время доминировали крупные, давно утвердившиеся подрядчики и дорогостоящие платформы. По словам Хегсета, традиционные оборонные предприятия по-прежнему важны, однако ведомству также необходимы более дешевые системы, которые можно производить в массовых масштабах.

США Пентагон Конгресс беспилотники
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Маск считает, что Зеленскому пора уходить

Пентагон намерен запросить у Конгресса $50 млрд на массовое производство дронов

Уолл-стрит в среду снизилась из-за ускорения инфляции в США

 Уолл-стрит в среду снизилась из-за ускорения инфляции в США

Британия выделит Украине 17 млн фунтов стерлингов на ремонт Чернобыльской АЭС

 Британия выделит Украине 17 млн фунтов стерлингов на ремонт Чернобыльской АЭС

Трамп пожелал выздоровления папе римскому

 Трамп пожелал выздоровления папе римскому

ЕС отказался разморозить часть российских активов для возобновления переговоров по Украине

Хуситы утверждают, что подбили над Йеменом саудовский истребитель

Глава ФБР опубликовал в соцсетях пост: "Из России с любовью"

 Глава ФБР опубликовал в соцсетях пост: "Из России с любовью"

Число атакованных в Ормузском проливе судов достигло максимума с начала войны США и Ирана

Axios пишет, что администрация Трампа не связана с замедлением Starlink
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12314 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3905 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов