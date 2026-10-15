Пентагон намерен запросить у Конгресса $50 млрд на массовое производство дронов

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Министерство войны США собирается запросить $50 млрд на массовое производство и масштабное внедрение в вооруженные силы уже в этом году сотен тысяч беспилотных систем, заявил глава Пентагона Пит Хегсет, выступая на ежегодном собрании Ассоциации армии США (AUSA) в Вашингтоне.

Хегсет охарактеризовал это финансирование как разовую инвестицию, а не как регулярные ежегодные отчисления. По его словам, этот запрос - часть усилий, направленных на то, чтобы сделать подобные технологии доступными в значительно больших объемах.

"В конечном итоге, уже в этом году речь пойдет о сотнях тысяч ударных беспилотников однократного применения, а в ближайшие годы - о миллионах. Таких темпов наше ведомство еще никогда не видело", - подчеркнул глава Пентагона.

Сумма в $50 млрд не входит в основной бюджетный запрос Пентагона на 2027 финансовый год, который уже предусматривает выделение $53,6 млрд на инициативу "Доминирование в сфере беспилотных систем" (Drone Dominance), включающую закупку беспилотных систем, средства борьбы с ними, обеспечение логистики в условиях противодействия противника и развитие технологий.

Министр войны США отметил, что Пентагону необходимо упростить доступ на оборонный рынок для новых компаний - рынок, где долгое время доминировали крупные, давно утвердившиеся подрядчики и дорогостоящие платформы. По словам Хегсета, традиционные оборонные предприятия по-прежнему важны, однако ведомству также необходимы более дешевые системы, которые можно производить в массовых масштабах.