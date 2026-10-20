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В Египте в столкновении автобуса с грузовиком погибли не менее 13 человек

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Египте на трассе Каир-Асьют пассажирский автобус с толкнулся с грузовиком, погибли не менее 13 человек, более 30 ранены, сообщают египетские СМИ.

Авария произошла к западу от Каира недалеко от развязки региональной кольцевой дороги в направлении Гизы. Грузовик врезался в заднюю часть автобуса, и тот перевернулся. На место происшествия были направлены 28 машин скорой помощи, которые отвезли пострадавших в больницы Гизы. Полиция начала расследование причин ДТП.

В Минздраве предупредили, что данные о числе жертв и пострадавших - не окончательные.

По предварительной информации Российского союза туриндустрии, организованных российских туристов среди пассажиров не было.

"Автобус принадлежит частной транспортной компании SuperJet, осуществляющей регулярные пассажирские перевозки. Поэтому пока нет оснований утверждать, что автобус перевозил организованную туристическую группу", - сообщил РСТ.

В 2025 году в ДТП в Египте погибло около 6 тысяч человек.

Каир Минздрав РСТ Гиза Египет
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