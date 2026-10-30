В ДТП с автобусом в Египте пострадали четверо россиян

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Египте в столкновении автобуса с грузовиком пострадали четверо россиян, тяжелых травм они не получили, им уже оказали медицинскую помощь, сообщили российском генконсульстве в Хургаде.

Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения.

Пассажирский автобус компании Go Bus утром 30 октября на 95-м километре трассф Хургада-Рас-Гариб столкнулся с грузовиком с прицепом, перевозившим песок. Управление здравоохранения провинции Красное Море сообщило о трех погибших и 25 пострадавших, в том числе иностранных туристов. Среди погибших - водитель автобуса, он египтянин.

Египетские СМИ сообщали о трех россиянах, которые получили травмы в результате аварии. По их информации, в списке пострадавших россиян - две женщины 41 и 25 лет и мужчина 50. Все они получили ушибы и ссадины.

Крупные туроператоры пока не получали информации о том, что их клиенты попали в это ДТП, сообщил Российский союз туриндустрии.

"Туроператоры, входящие в РСТ, пока не получали информации о возможном участии своих туристов; обращений и жалоб от клиентов на данный момент не было. РСТ запросил крупнейшие страховые компании, чтобы выяснить, поступали ли обращения за медицинской помощью от российских туристов, находившихся в автобусе", - говорится в сообщении.

"В египетских СМИ опубликованы списки пострадавших с именами, однако эти данные пока проверяются. По имеющейся информации, пострадавших доставили в центральную больницу Рас-Гариба, позднее троих пациентов перевели в общую больницу Хургады для продолжения лечения. Обращений по линии РСТ на данный момент не поступало. Мы продолжаем уточнять информацию", - сообщил руководитель комитета РСТ по страхованию Кирилл Сгибнев.