Парламент Румынии утвердил состав нового правительства страны

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Кандидатуры на должности министров, представленные Лукой Минкулеску, которому было поручено сформировать новое правительство Румынии, получили поддержку парламента, сообщает во вторник Румынское радио.

"Предложенные Минкулеску кандидатуры на должности министров поддержали 280 депутатов при необходимых для утверждения 233 голосах", - сообщает радио.

"Против" высказались 58 депутатов.

Новый кабинет сформирован из представителей Социал-демократической партии и технократов. Теперь им предстоит присяга перед президентом страны Никушором Даном, после чего состоится первое заседание нового кабинета.

Дан 5 октября поручил независимому кандидату Никулеску сформировать новое правительство страны. Ранее он занимал должность государственного секретаря при министерстве иностранных дел, а также был координатором процесса вступления Румынии в Организацию экономического сотрудничества и развития.

Правительственный кризис охватил Румынию в мае, когда депутаты парламента выразили недоверие Илие Боложану. С тех пор было предпринято три попытки сформировать правительство, однако ни одна из них успехом не увенчалась.