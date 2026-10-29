Генсек НАТО обсудил с премьер-министром Румынии безопасность в Черном море

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте обсудил с новым румынским премьер-министром Лукой Никулеску тему обеспечения безопасности в Черном море и поддержку Украины.

"Я провел очень хороший телефонный разговор с новым румынским премьером Никулеску. Мы обсудили безопасность в Черном море и как НАТО увеличивает поддержку и присутствие там", - написал Рютте в соцсети X.

Они также обсудили важность поддержки Украины и вопрос обеспечения свободы судоходства, в том числе на Ближнем Востоке.

Никулеску занял должность премьер-министра Румынии 20 октября.