Багдад и Тегеран договорились заставить оппозиционные силы иранских курдов уйти из Ирака

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Багдад и Тегеран договорились о том, что оппозиционные группировки иранских курдов обяжут покинуть Иракский Курдистан, или их вышлют через границу в распоряжение властей Ирана, заявил иранский посол в Ираке Мохаммад Казем Аль-Садек.

"Обе стороны договорились либо изгнать иранские сепаратистские террористические группы из Иракского Курдистана, либо отправить их в Иран", - передает во вторник его слова издание The National.

Отмечается, что слова посла прозвучали после заседания ирано-иракского комитета по вопросам безопасности, состоявшегося в Багдаде в понедельник. По данным издания, на встрече стороны также обсудили реализацию соглашения о безопасности от 2023 года, а также нерешенные вопросы, и определили пути их решения.

В марте 2023 года Ирак и Иран подписали двустороннее соглашение о безопасности. Согласно документу, Багдад обязался разоружить иранские курдские оппозиционные группы и переместить их из пограничных с Ираном регионов Ирака, а также не допустить использования иракской территории для нанесения ударов по Ирану.

Позднее, на фоне конфликта в регионе, Иран и союзные ему группы неоднократно атаковали объекты сил безопасности в Иракском Курдистане. Кроме военных позиций США, в этом регионе находятся несколько ушедших в изгнание группировок иранских курдов. При этом американские СМИ утверждали, что курдские силы на территории Ирака, находящиеся в оппозиции к Тегерану, вели подготовку к возможной операции на территории Ирана. Но в начале марта президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается привлекать курдские формирования к боевым действиям против Ирана, так как не хочет усложнять ситуацию.