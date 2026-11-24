Багдад намерен взять под контроль нефтяные месторождения и границы Иракского Курдистана

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министрр Ирака Али аз-Зейди направил министерствам и службам безопасности распоряжения, предусматривающие взятие под контроль федеральными властями нефтяных ресурсов и границ автономного Иракского Курдистана, сообщает The National.

Министр нефти Ирака Басем Худейр 23 ноября обвинил власти Иракского Курдистана в неправомочном контроле над нефтяными месторождениями, принадлежащими федеральной компании North Oil Company, и потребовал вернуть их под управление центральной администрации. Он отметил, что расследование позволило установить факты контрабанды нефти с северных месторождений Ирака.

Премьер-министр Ирака, в частности, потребовал от правительства Иракского Курдистана не выдавать разрешения на экспорт нефти и нефтепродуктов без разрешения иракского министерства нефти. Ведомство получило предписание взять под свое управление месторождения в провинциях Дияла, Киркук, Найнава и Салах-эд-Дин, при этом Дияла и Киркук входят в Иракский Курдистан. Перед МВД поставлена цель установить камеры на нефтяных объектах для слежения за ситуацией. Власти должны разработать обязательный для всех механизм, регулирующий перевозки нефтепродуктов между иракскими провинциями и за границу.

Пограничная служба получила задачу закрыть все неофициальные пункты пересечения границ Ирака с другими странами. Военным предписали перекрыть все проселочные дороги в этом регионе.

The National напоминает, что с момента вторжения США в Ирак в 2003 году вопрос контроля над землей и природными ресурсами стал одним из наиболее сложных проблем в отношениях иракских курдов и центральных властей. Так, власти Иракского Курдистана настаивают, что конституция позволяет им заключать коммерческие сделки без одобрения Багдада, а федеральные власти называют такую практику незаконной. Споры приводили к тому, что центральное правительство иногда удерживало долю средств, которая предназначалось из федерального бюджета для Иракского Курдистана.