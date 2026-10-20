Литва и Польша создали совместную рабочую группу для расследования инцидента с беспилотником

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Совместная рабочая группа министерств обороны Литвы и Польши расследует причины инцидента с украинским беспилотником, залетевшем через польскую территорию в Литву, сообщил во вторник журналистам литовский президент Гитанас Науседа.

"Есть дополнительная информация, но я бы не хотел забегать вперед, просто на данный момент министерство национальной обороны Литвы и министерство обороны Польши сформировали группу для расследования этого инцидента", - сказал Науседа, которого цитирует портал национального телевидения и радио LRT.

"Как только будут представлены официальные результаты этого расследования, мы сможем обсудить, что произошло в тот день", - добавил литовский президент.

18 октября глава Минобороны Литвы Робертас Каунас сообщил, что воздушное пространство страны было нарушено неидентифицированным летающим объектом. Объект, предварительно опознанный как БПЛА, пропал с радаров на севере Литвы, позже были обнаружены его обломки. По словам Каунаса, нарушивший литовское воздушное пространство в воскресенье беспилотник, по предварительным данным, прилетел со стороны Польши. Он добавил, что попросил у польского коллеги содействия в совместном расследовании инцидента.