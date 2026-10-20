Норвегия ввела против РФ новые санкции, аналогичные 21-му санкционному пакету ЕС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Норвежские власти во вторник приняли новые ограничительные меры в отношении России, соответствующие 21-му пакету антироссийских санкций ЕС.

"Норвегия ввела в действие новый пакет санкций против России. Этот пакет соответствует 21-му пакету санкций ЕС, который Норвегия поддержала 11 августа 2026 года. Санкции вступят в силу 21 октября 2026 года", - говорится в заявлении норвежского правительства.

В частности, меры направлены против энергетической и финансовой сфер, усилены ограничения в отношении поставок товаров и судов, связанных, по версии Осло, с РФ. В санкционные списки добавили 168 юридических и 48 физических лиц, 41 судно.

В августе 2026 года ЕС ввел 21-й пакет санкций в отношении России, добавив в него 48 физлиц и 170 юрлиц. В санкционные списки были внесены более 40 судов. Ограничения затронули банки, ряд НПЗ, а также горнодобывающую и металлургическую сферу. Кроме того, новый пакет предусматривает возможность дополнительных ограничений на продажу СПГ-танкеров в Россию.