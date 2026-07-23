Новые европейские санкции против РФ касаются 48 физлиц и 170 юрлиц

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - ЕС в рамках 21-го пакета санкций против России вводит санкции в отношении 48 физлиц и 170 юрлиц, говорится в заявлении Совета ЕС.

"Сегодня Совет принял 21-й пакет ограничительных мер против РФ... В него входят крупнейшие экономические санкции... и крупнейший набор отдельных позиций за последние четыре года, всего 218 позиций - 48 физических лиц и 170 юридических лиц", - говорится в заявлении, опубликованном в четверг.