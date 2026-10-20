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В Тегеране заявили, что обогащенный уран из Ирана вывозить не будут

В Тегеране заявили, что обогащенный уран из Ирана вывозить не будут
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи
Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Обогащенный уран останется на иранской территории, заявил во вторник секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

"Ни единая частичка обогащенных ядерных материалов не покинет Иран. Эти материалы - важнейший актив, национальное достояние народа Ирана, которое будут использовать внутри страны", - приводит агентство "Тасним" слова Резаи со встречи с начальником Генштаба Пакистана Асимом Муниром.

Также Резаи заявил, что Иран не намерен вести переговоры с США, пока американское руководство не начнет вызывать к себе доверие. "А начало выстраивания такого доверия - это выполнение условий Ирана", - подчеркнул секретарь.

Региональные СМИ ранее сообщали, что в Тегеран прибыл начальник Генштаба Пакистана; Исламабад является одним из посредников в контактах США и Ирана.

Ранее США требовали от Ирана отказаться от запасов обогащенных материалов. В конце сентября президент Ирана Масуд Пезешкиан также говорил Fox News, что Тегеран готов отказаться от запасов урана, обогащенного до 60%, в случае достижения соглашения с США. Он подчеркивал, что Иран никогда не стремился к созданию ядерной бомбы.

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