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Иран готов отказаться от урана, обогащенного до 60%

Иран готов отказаться от урана, обогащенного до 60%
Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Тегеран готов отказаться от запасов урана, обогащенного до 60%, в случае достижения соглашения с США, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"Да. В рамках международного права и на основе Договора о нераспространении ядерного оружия мы будем соблюдать все, чего от нас требуют нормы. (...) Мы вели переговоры и были готовы в значительной степени истончить запасы этого материала, разбавить его", - ответил президент Ирана на соответствующий вопрос ведущего Fox News.

Он также заявил, что Иран никогда не стремился к созданию ядерной бомбы.

"Вовсе нет. (...) Как неоднократно заявлял наш уважаемый верховный лидер, погибший мученической смертью, это противоречит религиозным предписаниям. Иметь оружие массового уничтожения незаконно", - сказал президент Ирана.

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