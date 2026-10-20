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США скоро могут заключить соглашение с РФ по освобождению заключенных американцев

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Власти США в скором времени могут достичь соглашения с Россией об освобождении осужденных в РФ американских граждан, сообщает во вторник телеканал ABC News со ссылкой на источники.

"Администрация президента США Дональда Трампа все ближе к сделке с Москвой, которая предполагает освобождение ряда американских граждан, находящихся в заключении в России, заявили два американских чиновника и еще один источник, знакомый с темой", - передает телеканал.

По словам источников, обсуждение вопроса ведут спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Отмечается, что стороны находятся на финальной стадии переговоров.

Собеседники телеканала отмечают, что окончательные условия еще не согласованы. "Ничего окончательно не определено; есть вероятность того, что соглашения не будет, или что его масштаб изменится", - поясняет ABC News.

В Белом доме информацию комментировать отказались.

По данным ABC News, в заключении в РФ находятся минимум восемь граждан США.

Джаред Кушнер США Стив Уиткофф
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