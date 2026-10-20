Трамп заявил, что просил Путина освободить из заключения американца Хаббарда

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным судьбу заключенного американца Стивена Хаббарда.

"Я говорил с президентом Путиным о Хаббарде. Я говорил на эту тему подробно. Я просил отпустить его", - сказал Трамп журналистам.

"Посмотрим, что будет дальше", - добавил он.

Американский лидер отметил, что только он сможет заключить соглашение с Россией по освобождению Хаббарда. "Просто доверьтесь мне. Никто больше не сможет заключить эту сделку. Просто доверьтесь", - сказал Трамп.

Ранее во вторник телеканал ABC News сообщал, что Вашингтон в скором времени может достичь соглашения с Россией об освобождении осужденных в РФ американских граждан, в числе которых Хаббард.

В 2024 году Московский городской суд приговорил к шести годам десяти месяцам колонии общего режима Хаббарда, признав его виновным в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 УК РФ).

Как установлено следствием, 72-летний Хаббард проживал на Украине с 2014 года. В феврале 2022 года американец заключил контракт с батальоном территориальной обороны города Изюм, по которому должен был получать денежное вознаграждение в размере не менее $1 тыс. в месяц. Согласно фабуле дела, Хаббард прошел обучение, получил личное огнестрельное оружие, после чего принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника до апреля 2022 года, когда был задержан российскими военными.