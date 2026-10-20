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Трамп призвал Киев стремиться к соглашению по урегулированию конфликта

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Киеву пора заключить соглашение по урегулированию украинского конфликта, ситуация впоследствии в лучшую сторону не изменится, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"Украина должна хотеть заключить соглашение. США потратили на нее целое состояние, Европа потратила целое состояние. И Европа устала от нее. По моему мнению, если Украина не заключит соглашение, в конечном счете ситуация действительно станет хуже", - сказал он журналистам.

По словам Трампа, Россия располагает большими ресурсами, чем Украина. Президент подчеркнул, что Вашингтон много что дал Киеву, но не получили ничего взамен.

США Дональд Трамп Украина украинское урегулирование
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