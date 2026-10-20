Трамп призвал Киев стремиться к соглашению по урегулированию конфликта

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Киеву пора заключить соглашение по урегулированию украинского конфликта, ситуация впоследствии в лучшую сторону не изменится, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"Украина должна хотеть заключить соглашение. США потратили на нее целое состояние, Европа потратила целое состояние. И Европа устала от нее. По моему мнению, если Украина не заключит соглашение, в конечном счете ситуация действительно станет хуже", - сказал он журналистам.

По словам Трампа, Россия располагает большими ресурсами, чем Украина. Президент подчеркнул, что Вашингтон много что дал Киеву, но не получили ничего взамен.