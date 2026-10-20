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Президент США заявил, что Россия продвигается вперед на поле боя

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Россия, в отличии от Украины, гигантская страна, и это ей помогает постепенно добиваться успехов на поле боя, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

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"Россия - это гигантская нация. А Украина - нет", - сказал он журналистам в Белом доме, сравнивая возможности сторон конфликта.

Трамп назвал российские вооруженные силы "большой машиной, которая пробивается вперед".

"Они забрали большую территорию", - добавил американский президент.

"Неделя за неделей они продвигаются вперед, они просто продолжают это делать", - заявил Трамп. Он пояснил, что нужно учитывать и то, что население России значительно больше украинского.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 октября 2026 года Военная операция на Украине
США Дональд Трамп Россия Украина
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