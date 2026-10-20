Уиткофф планирует предложить Путину прямые переговоры с Трампом и Зеленским

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Спецпосланник США Стив Уиткофф планирует в ходе визита в Россию предложить прямые переговоры между президентами РФ, США и Украины, сообщает во вторник Politico.

По данным издания, такая информация появилась по итогам встречи Уиткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским и с европейскими переговорщиками в Норвегии.

"Спецпосланник США Стив Уиткофф предложит президенту Путину прямые переговоры с президентом Трампом и с президентом Украины Зеленским, чтобы попытаться согласовать прекращение огня", - говорится в статье.