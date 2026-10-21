Axios сообщает о "значительном прогрессе" на переговорах США, Украины и ЕС

Переговоры по Украине в Норвегии Фото: AP/TASS

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Переговоры спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями ЕС, прошедшие в Осло, были "очень продуктивными", сообщил корреспондент Axios Барак Равид в соцсети X.

"По словам американского чиновника, переговоры Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с президентом Зеленским и лидерами Норвегии и Финляндии, состоявшиеся сегодня, были "очень продуктивными и конструктивными", - написал он.

По словам осведомленного источника, Украина "выдвинула новые идеи и предложения, которые были подробно обсуждены".

Собеседник журналиста отметил, что стороны добились "значительного прогресса в выработке скоординированного подхода к взаимодействию с Россией и продвижению дипломатического процесса".

Он добавил, что между США, Украиной и Европой достигнуто "прочное взаимопонимание на рабочем уровне" относительно дальнейших шагов и "общая приверженность поиску практических решений для прекращения войны".

Сообщается, что в ходе переговоров в Осло обсуждались элементы всеобъемлющего мирного соглашения, в том числе долгосрочные гарантии безопасности для Украины, план послевоенного экономического развития и процветания, а также "более широкая архитектура европейской безопасности, призванная обеспечить долгосрочную стабильность".

После переговоров в Осло Уиткофф направится в Россию.

"Цель состоит в том, чтобы развить достигнутый прогресс в отношениях с Украиной и Европой, обсудить предложения с Россией и создать условия для прямых трёхсторонних и более широких многосторонних переговоров", - цитирует Равид заявление своего собеседника.