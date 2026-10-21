Шеф Пентагона подтвердил поездку в Израиль, но отказался сообщить подробности

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Министр войны США Пит Хегсет подтвердил, что накануне совершил необъявленную поездку в Израиль, где встретился с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

"Я был там, чтобы навестить наших военнослужащих, а также имел возможность поговорить с премьер-министром", - сообщил Хегсет журналистам.

При этом он отказался раскрыть детали переговоров с Нетаньяху, а также подробности встречи с американскими военнослужащими.

По данным израильской стороны, переговоры с Нетаньяху состоялись на используемой ВВС США авиабазе Овда в пустыне Негев на юге страны. На ней размещены эскадрильи американских боевых истребителей, участвовавших в военной операции против Ирана.

"Разумеется, я не стану обсуждать содержание нашей беседы, однако они - надежные партнеры, и я это ценю", - подчеркнул Хегсет.

Ранее представитель Нетаньяху заявил, что стороны обсудили "региональные угрозы", а также американо-израильское партнерство в сфере противодействия этим угрозам - как в наступательном, так и в оборонительном плане.

Как отмечают СМИ, встреча прошла на фоне американо-израильских переговоров о возможном возобновлении масштабных боевых действий против Ирана.