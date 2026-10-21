Поиск

Шеф Пентагона подтвердил поездку в Израиль, но отказался сообщить подробности

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Министр войны США Пит Хегсет подтвердил, что накануне совершил необъявленную поездку в Израиль, где встретился с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

В миреТрамп поддержал Нетаньяху в преддверии израильских выборовТрамп поддержал Нетаньяху в преддверии израильских выборовЧитать подробнее

"Я был там, чтобы навестить наших военнослужащих, а также имел возможность поговорить с премьер-министром", - сообщил Хегсет журналистам.

При этом он отказался раскрыть детали переговоров с Нетаньяху, а также подробности встречи с американскими военнослужащими.

По данным израильской стороны, переговоры с Нетаньяху состоялись на используемой ВВС США авиабазе Овда в пустыне Негев на юге страны. На ней размещены эскадрильи американских боевых истребителей, участвовавших в военной операции против Ирана.

"Разумеется, я не стану обсуждать содержание нашей беседы, однако они - надежные партнеры, и я это ценю", - подчеркнул Хегсет.

Ранее представитель Нетаньяху заявил, что стороны обсудили "региональные угрозы", а также американо-израильское партнерство в сфере противодействия этим угрозам - как в наступательном, так и в оборонительном плане.

Как отмечают СМИ, встреча прошла на фоне американо-израильских переговоров о возможном возобновлении масштабных боевых действий против Ирана.

Хроника 28 февраля – 21 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Пентагон Пит Хегсет Израиль Биньямин Нетаньяху
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

WSJ пишет, что распоряжение об ограничении работы Starlink на Украине отдал Маск

 WSJ пишет, что распоряжение об ограничении работы Starlink на Украине отдал Маск

Рубио заявил о необходимости разговаривать и с Москвой, и с Киевом

Axios сообщает о "значительном прогрессе" на переговорах США, Украины и ЕС

 Axios сообщает о "значительном прогрессе" на переговорах США, Украины и ЕС

Уиткофф планирует предложить Путину прямые переговоры с Трампом и Зеленским

Президент США заявил, что Россия продвигается вперед на поле боя

Трамп заявил, что просил Путина освободить из заключения американца Хаббарда

Трамп призвал Киев стремиться к соглашению по урегулированию конфликта

 Трамп призвал Киев стремиться к соглашению по урегулированию конфликта

В Тегеране заявили, что обогащенный уран из Ирана вывозить не будут

 В Тегеране заявили, что обогащенный уран из Ирана вывозить не будут

Что произошло за день: вторник, 20 октября

Расходы американцев на Хэллоуин в 2026 году вырастут до рекордных $13,5 млрд

 Расходы американцев на Хэллоуин в 2026 году вырастут до рекордных $13,5 млрд
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3946 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12455 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 116 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов