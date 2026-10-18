Трамп поддержал Нетаньяху в преддверии израильских выборов

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Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы увидеть победу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху на парламентских выборах.

"Он именно тот партнер, который требуется США в Израиле: стране, ради которой мы многое сделали", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп напомнил, что Нетаньяху вместе с США проводил военную операцию против Ирана. По мнению американского президента, другой лидер, окажись он на месте Нетаньяху, не согласился бы на такие меры.

"Пусть эта публикация будет свидетельствовать о том, что я полностью поддерживаю кандидатуру Нетаньяху в борьбе за переизбрание премьером Израиля", - подытожил американский президент.

Выборы в Израиле запланированы на 27 октября 2026 года.