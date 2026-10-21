Аракчи заявил, что США должны принять условия Ирана для открытия Ормуза

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив будет оставаться закрытым до тех пор, пока Вашингтон не примет условия Тегерана.

"Американская сторона должна принять наши условия, чтобы пролив был открыт для судов", - сказал Аракчи в интервью иракскому телеканалу Al-Iraqiya News.

Он отметил, что до достижения соглашения между Ираном и США "пролив, естественно, будет оставаться закрытым".

По словам главы МИД Ирана, Штаты должны выполнить все обязательства по ранее подписанному Исламабадскому меморандуму о взаимопонимании, прежде чем могут начаться переговоры по другим вопросам.

Любой вопрос, поднятый любой из сторон, может быть обсужден на заключительном этапе переговоров, добавил министр.

Аракчи также отверг американские экономические санкции и военные угрозы.

"Иран никоим образом не поддастся ни экономическим санкциям, ни военным угрозам. Единственное подходящее решение - это дипломатия и переговоры", - заключил он.

В ночь на 18 июня США и Иран подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта, который начался 28 февраля. Документ предусматривает, в частности, снятие морской блокады США с Ирана в обмен на открытие Тегераном жизненно важного Ормузского пролива. Однако позже стороны перестали выполнять условия меморандума и возобновили боевые действия друг против друга.