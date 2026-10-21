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Аракчи заявил, что США должны принять условия Ирана для открытия Ормуза

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив будет оставаться закрытым до тех пор, пока Вашингтон не примет условия Тегерана.

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"Американская сторона должна принять наши условия, чтобы пролив был открыт для судов", - сказал Аракчи в интервью иракскому телеканалу Al-Iraqiya News.

Он отметил, что до достижения соглашения между Ираном и США "пролив, естественно, будет оставаться закрытым".

По словам главы МИД Ирана, Штаты должны выполнить все обязательства по ранее подписанному Исламабадскому меморандуму о взаимопонимании, прежде чем могут начаться переговоры по другим вопросам.

Любой вопрос, поднятый любой из сторон, может быть обсужден на заключительном этапе переговоров, добавил министр.

Аракчи также отверг американские экономические санкции и военные угрозы.

"Иран никоим образом не поддастся ни экономическим санкциям, ни военным угрозам. Единственное подходящее решение - это дипломатия и переговоры", - заключил он.

В ночь на 18 июня США и Иран подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта, который начался 28 февраля. Документ предусматривает, в частности, снятие морской блокады США с Ирана в обмен на открытие Тегераном жизненно важного Ормузского пролива. Однако позже стороны перестали выполнять условия меморандума и возобновили боевые действия друг против друга.

Хроника 28 февраля – 21 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Аббас Аракчи США Ормузский пролив
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