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Пезешкиан призвал Штаты отказаться от санкций и угроз для продолжения переговоров с Ираном

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в ходе встречи с главнокомандующим армией Пакистана Асимом Муниром, что США должны отменить свои угрозы и санкции, прежде чем начнутся какие-либо переговоры.

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"Мы были и остаемся готовыми к диалогу ", - цитирует Пезешкиана Press TV.

"Но сначала американцы должны снять свои угрозы и санкции, и тогда мы сможем говорить", - отметил он.

По его мнению, " все проблемы, возникающие в регионе, от эскалации напряженности и конфликтов до сбоев в работе Ормузского пролива, проистекают из воинственной натуры американцев".

Пезешкиан добавил, что если Вашингтон действительно стремился к переговорам и соглашению, то его действия полностью противоречили этим заявлениям.

Президент Ирана предупредил, что Штаты не добьются своих целей с помощью войны. Он также отметил, что конфликт с США не отвечает интересам ни Ирана, ни региона, ни мира в целом.

Пезешкиан призвал Вашингтон доказать иранскому народу, что больше не будет его обманывать. "Сегодня наш народ не доверяет Америке и считает, что, если мы вступим в переговоры, они снова нападут на нас", - пояснил он.

В свою очередь, Мунир проинформировал Пезешкиана о дипломатических усилиях Пакистана по снижению напряженности.

Командующий армией Пакистана выразил обеспокоенность возможностью возобновления конфликта и подтвердил готовность Исламабада помочь решить оставшиеся вопросы дипломатическим путем.

Мунир также выразил сожаление по поводу того, что Исламабадский меморандум о взаимопонимании не был выполнен.

Хроника 28 февраля – 21 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Масуд Пезешкиан США переговоры
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