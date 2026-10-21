Тегеран не получил ответа от Эр-Рияда и хуситов на предложение о посредничестве

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Иран не получил ответ ни от Саудовской Аравии, ни от йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) на предложение выступить в роли посредника на переговорах для урегулирования конфликта, заявил министр иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи.

"Иран не получал ответ Саудовской Аравии или йеменских хуситов на свое предложение о посредничестве на переговорах для прекращения конфликта", - сказал Аракчи в интервью саудовскому телеканалу "Аль-Ахбария".

С таким предложением иранская сторона выступила в начале октября.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ хуситы проводят военные операции против инфраструктуры королевства.