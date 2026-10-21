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Председатель Верховного суда РФ прибыл с рабочим визитом в КНР

Председатель Верховного суда РФ прибыл с рабочим визитом в КНР
Председатель Верховного Суда РФ Игорь Краснов
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Председатель Верховного суда России Игорь Краснов прибыл с трехдневным визитом в Китай.

Краснов прибыл в Пекин по приглашению председателя Верховного народного суда КНР Чжан Цзюня, сообщили в пресс-службе Верховного суда РФ.

"Визит знаменует важную веху в развитии судебного сотрудничества. В рамках трехдневного пребывания в КНР глава Верховного суда России проведет ряд встреч на высшем уровне, центральным событием станет его диалог с китайским коллегой, в ходе которого будут обсуждены ключевые аспекты судебно-правового партнерства", - говорится в сообщении.

Стороны затронут широкий круг тем, также планируется подписание документа, который придаст дополнительный импульс российско-китайскому взаимодействию в юридической сфере.

Председатель Верховного суда РФ посетит ряд судов КНР, ознакомится с передовыми практиками китайских коллег в системе правосудия и поделится опытом, накопленным российской судебной системой.

Одной из ключевых тем, которые будут подняты в рамках визита главы Верховного суда России, станет обмен опытом в сфере внедрения цифровых технологий в работу судов.

Игорь Краснов КНР Верховный суд
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