Краснов предложил комплексно развивать взаимодействие органов юстиции РФ и Китая

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Председатель Верховного суда России Игорь Краснов в ходе встречи с министром юстиции КНР Хэ Жун предложил комплексно развивать взаимодействие органов юстиции России и Китая.

"Российско-китайские отношения имеют прочную связь и стремительно прогрессируют", - подчеркнул Краснов.

По его словам, объемы экономических и гуманитарных связей между Россией и Китаем постоянно возрастают и одновременно с этим повышается значение надежной правовой инфраструктуры отношений двух стран.

"Граждане и организации должны быть уверены, что их права получат эффективную защиту независимо от того, в какой из двух стран они учатся, работают, занимаются предпринимательской деятельностью", - подчеркнул Краснов, заявив, что считает это общей задачей судов, органов юстиции и в целом всех юридических институтов России и Китая.

"Уверен, что комплексный подход в вопросах взаимодействия судов, органов юстиции, научных и образовательных учреждений позволит сформировать системный безупречный механизм российско-китайского правового сотрудничества", - заявил глава Верховного суда РФ. "Трудность не в том, чтобы установить закон, а в том, чтобы обеспечить его неукоснительное исполнение", - процитировал он китайского государственного деятеля Чжан Цзюйчжэна.

Краснов отметил, что возглавляемое Хэ Жун министерство юстиции обладает значительным практическим опытом в сфере правовой помощи и высказался за расширение профессиональных контактов российских судов с китайскими коллегами по вопросам, возникающим при рассмотрении дел.

Одним из перспективных направлений сотрудничества он назвал научно- образовательную деятельность, подготовку кадров и повышение квалификации работников, напомнив, что в мае этого года в Пекине лидеры двух стран дали старт Году российско-китайского сотрудничества в области образования.

"Считаю важным наполнить эту инициативу конкретными проектами. Российский государственный университет правосудия имени Лебедева готов развивать сотрудничество с профильными научно-исследовательскими институтами, которые входят в непосредственное подчинение Минюста Китая. Мы готовы развивать взаимодействие по всем направлениям, представляющим взаимный интерес", - заявил Краснов.

Он сказал, что рад вновь встретиться с главой Минюста КНР (в 2023 году он встречался с ней в должности генпрокурора в ходе визита в Пекин) и выразил заинтересованность в продолжении профессионального общения в должности председателя Верховного суда России.

Глава Минюста КНР Хэ Жун со своей стороны выразила готовность развивать сотрудничество с Верховным судом России. "Мы полностью разделяем ваше предложение по укреплению отношений министерства юстиции с Верховным судом России во всех отношениях", - сказала она.

По ее словам, Минюст КНР готов сотрудничать в области образования и подготовки и повышения квалификации. "Мы знаем, что Россия уделяет большое внимание внедрению цифровых технологий в судопроизводство, и здесь есть большая перспектива по обмену опытом между нами", - отметила Хэ Жун.