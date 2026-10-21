Politico сообщило о планах Брюсселя убедить Лондон и Оттаву усилить поддержку Киева

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз намерен убедить Канаду и Великобританию увеличить поддержку Украины, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Речь идет о активизации усилий по преодолению дефицита финансирования в размере 70 млрд евро, с которым Киев столкнется в 2027 году. Евросоюз поднимет вопрос об увеличении финансирования в ходе саммита ЕС-Канада, который состоится 29-30 октября, и саммита ЕС-Великобритания 20 ноября.

Источники газеты подчеркнули, что шаг, который предпримет ЕС, не будет критикой Великобритании или Канады, которые являются ярыми сторонниками Украины. По их словам, дело в том, что потребности Киева возросли.

Собеседники издания заявили, что в условиях растущих финансовых потребностей Киева и неопределенности в поддержке со стороны США Брюссель все чаще обращается к союзникам, не входящим в ЕС, с просьбой увеличить свой вклад.

Источники также добавили, что послы ЕС намерены в четверг обсудить предстоящие саммиты Канады и Великобритании, в ходе которых, как ожидается, будет обсуждаться финансирование Украины.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что государства-партнеры должны помочь Евросоюзу финансировать Украину, так как ее расходы будут расти по мере продолжения военных действий.

"Европа делает многое, но реальность такова: пока продолжается война, потребности Украины в финансировании будут только расти. На сегодняшний день на долю Евросоюза и его государств-членов приходится 80% всей внешней помощи Украине. Мы продолжим играть ведущую роль, но нам крайне необходимо, чтобы к поддержке подключились и другие партнеры", - подчеркнула фон дер Ляйен.