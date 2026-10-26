ЕС и Канада попытаются определить новый курс трансатлантических отношений

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Саммит Евросоюз - Канада 29-30 октября в Монреале призван наметить новый курс трансатлантических отношений, пишет Politico.

План премьер-министра Канады Марка Карни по созданию глобального альянса "средних держав" сталкивается с "европейской проблемой", говорится в статье. Он хочет участвовать в формировании нового мирового порядка, способного стать противовесом влиянию США и Китая. Однако его концепция предполагает выстраивание новых отношений с Европой, которая сама себя "средней державой" вовсе не считает.

У председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен иное видение: создание альянса, в центре которого находится Брюссель и который расширяет экономическое и геополитическое влияние ЕС, начиная с Канады, сообщает Politico.

"Эти конкурирующие подходы пройдут проверку на этой неделе: в Монреале встретятся Марк Карни и Урсула фон дер Ляйен. Саммит призван наметить новый курс трансатлантических отношений. Оба лидера хотят доказать, что могут успешно развиваться в мире, который перевернул президент США Дональд Трамп. Однако их представления об этом необычном альянсе различаются. К тому же они сталкиваются с политическим сопротивлением, которое может ограничить масштабы такого партнерства", - сказано в публикации.

Предложение фон дер Ляйен об "ассоциированном членстве" в ЕС стало "неожиданностью для чиновников по обе стороны Атлантики". Дипломаты, с которыми общались журналисты Politico, заявили, что с ними не консультировались, прежде чем она озвучила эту идею в сентябре в своем докладе в Европарламенте о состоянии Евросоюза. По их словам, сам термин остается неясным, его содержание еще предстоит определить.

"Мы явно запрягли телегу впереди лошади. Сначала делаем громкое заявление, а потом пытаемся понять, как наполнить его конкретным содержанием", - сказал Politico один дипломат.

Трамп назвал идею об ассоциированном членстве Канады в ЕС смехотворной и при этом пригрозил введением "очень серьезных пошлин" в случае ее реализации.

"Это служит напоминанием: лидеры, пытающиеся найти альтернативные пути в обход Вашингтона, должны действовать осторожно, чтобы не спровоцировать Белый дом. От участников встречи в Монреале ожидают большего, чем просто совместных фотографий в духе либеральных демократий. Прежде всего, им предстоит решить, что именно означает "ассоциированное членство", а также преодолеть сопротивление в столицах стран ЕС, которые оказались застигнуты врасплох инициативой фон дер Ляйен", - делает вывод Politico.