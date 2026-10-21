FT сообщила об отказе Нетаньяху возобновить удары по Ирану в октябре из-за позиции США

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намеревался возобновить удары по Ирану ранее в октябре, однако отказался от этих планов из-за позиции президента США Дональда Трампа, сообщает в среду Financial Times со ссылкой на источники.

"Израильские военные подготовили планы интенсивных операций, которые должны были состояться ранее в этом месяце, но отложили их, так как Дональд Трамп исключил возможность возобновления атак до промежуточных выборов в США", - пишет газета со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, Израиль собирался начать операцию 10 октября и продолжать ее в течение нескольких дней. Целями должны были стать объекты гражданской инфраструктуры в Иране, в том числе электростанции, а также ядерные объекты.

Ранее в октябре Axios со ссылкой на источники сообщал, что Трамп и Нетаньяху обсуждали возможность начала новой масштабной операции против Ирана до проведения выборов в Израиле и США.

Промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября. На кону стоят все места в Палату представителей, а также – часть мест в Сенат. Опросы показывают, что у Демократической партии есть хорошие шансы вернуть себе большинство в Палате представителей, а при удачном стечении обстоятельств – и в Сенате.