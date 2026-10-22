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Нетаньяху уверяет, что Трамп не запрещал ему удары по Ирану

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг назвал не соответствующими действительности утверждения Financial Times о том, что президент США Дональд Трамп якобы не позволил израильским военным возобновить удары по Ирану ранее в этом месяце.

"Эта статья неверная", - приводит газета "Едиот ахронот" слова Нетаньяху.

Премьер Израиля отметил, что не намерен вдаваться в подробности того, что именно они обсуждали с Трампом по иранской теме. При этом Нетаньяху подчеркнул, что сообщение FT было "предвзятым".

Накануне издание FT со ссылкой на источники написало, что Нетаньяху планировал возобновить удары по Ирану ранее в октябре, однако не стал этого делать из-за позиции президента США, который "исключил возможность возобновления атак до промежуточных выборов в США". По данным FT, Израиль собирался начать операцию 10 октября и продолжать ее в течение нескольких дней. Целями должны были стать объекты гражданской инфраструктуры в Иране, в том числе электростанции, а также ядерные объекты.

Промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября. На кону стоят все места в Палату представителей, а также часть мест в Сенат. Опросы показывают, что у Демократической партии есть хорошие шансы вернуть себе большинство в Палате представителей, а при удачном стечении обстоятельств - и в Сенате.

Биньямин Нетаньяху Дональд Трамп Израиль Иран США
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