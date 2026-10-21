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График работы пунктов пропуска на границе РФ и Эстонии изменится с 25 октября

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Российская таможня предупредила об изменении графика работы эстонских пунктов пропуска на границе с Россией с 25 октября.

"В связи с переходом Эстонии на зимнее время и сохраняющимся односторонним ограничением периода работы сопредельных эстонских КПП Нарва-1, Койдула и Лухамаа пропуск физических лиц через МАПП Ивангород (Ленинградская область - ИФ), а также физических лиц и транспортных средств через МАПП Куничина Гора и Шумилкино (Псковская область) будет осуществляться с 08:00 до 20:00 по московскому времени", - сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской таможни в среду.

В РоссииНе все успевают пройти границу с Эстонией в Ивангороде из-за усиления досмотра в НарвеЧитать подробнее

При этом время работы российских таможенных постов останется круглосуточным. Как отмечается в сообщении, все, кто пройдет контроль в Эстонии в районе 20:00, попадут на территорию России.

В связи с предстоящими школьными каникулами Санкт-Петербургская таможня ожидает увеличение пассажиропотока через МАПП Ивангород. С учетом длительного проведения контроля эстонскими государственными органами возможно образование значительных очередей как в Ивангороде, так и на эстонской стороне в Нарве.

"Часть граждан не успевает пройти границу в часы работы сопредельного КПП Нарва-1 и остается до открытия пункта пропуска на следующий день", - приводит пресс-служба слова начальника Санкт-Петербургской таможни Юрия Плотникова.

С 30 сентября Эстония ввела стопроцентный таможенный досмотр в отношении товаров и лиц, прибывающих из РФ, что влияет на формирование очередей физлиц и автотранспорта.

РФ Эстония
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