Поиск

Не все успевают пройти границу с Эстонией в Ивангороде из-за усиления досмотра в Нарве

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Очереди сохранятся на российско-эстонской границе в Ленинградской области после усиления Эстонией мер таможенного досмотра в отношении прибывающих из РФ, с учетом графика эстонского КПП не все желающие успевают пройти границу, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления в пятницу.

Так, по данным СЗТУ, 23-25 сентября в многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Ивангород границу в направлении Эстонии пересекли около 2,5 тыс. человек, в направлении России - 2,6 тыс. При усилении контроля за аналогичный период с 30 сентября по 2 октября в Эстонию проследовали 1,4 тыс. человек, в Россию - 2 тыс.

В миреПарламент Эстонии рассмотрит ограничение прав россиян покупать недвижимость в странеЧитать подробнее

"В связи с длительным проведением контроля эстонскими государственными органами и ограничением движения по мосту пропуск через МАПП Ивангород вынужденно приостанавливается и ведется в зависимости от готовности эстонской стороны осуществить пропуск граждан. Это приводит к скоплению физических лиц перед пунктом пропуска на российской стороне. В таких условиях и с учетом времени работы эстонского КПП - с 7:00 до 19:00 - часть граждан не успевает пройти границу", - заявил начальник таможенного поста МАПП Ивангород Евгений Скорюков, слова которого приводит пресс-служба СЗТУ.

В управлении добавили, что в пунктах пропуска на границе с Эстонией в Псковской области - в МАПП Шумилкино и МАПП Куничина Гора - наблюдается волнообразный прием грузовых транспортных средств эстонским пунктом пропуска.

С 30 сентября Эстония ввела стопроцентный таможенный досмотр в отношении товаров и лиц, прибывающих из РФ, что влияет на формирование очередей физлиц и автотранспорта.

В настоящий момент пересечь границу России и Эстонии на автомобиле можно только в Псковской области, автомобильная составляющая МАПП Ивангород закрыта на реконструкцию - работает только пешеходный мост.

РФ Эстония Ивангород Нарва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Госдуму внесен проект о создании центров энергосбережения во всех регионах РФ

Что произошло за день: пятница, 2 октября

В ЛНР сообщили о массовых отключениях электричества из-за нештатной ситуации

Участники СВО и их дети смогут поступать на платное обучение вне лимитов

 Участники СВО и их дети смогут поступать на платное обучение вне лимитов

Путину на полигоне "Чебаркульский" показали беспилотники "Герань-4" и "Герань-5"

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 на учении поразили корабли условного противника

Путин назвал главной целью учений "Центр 2026" отработку навыков отражения внешней агрессии

 Путин назвал главной целью учений "Центр 2026" отработку навыков отражения внешней агрессии

Генпрокуратура просит обратить в доход государства имущество президента FIDE Турлова

Жанна Немцова признана иноагентом

Начались активные продажи организованных туров по России на Новый год
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12050 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3818 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов