Не все успевают пройти границу с Эстонией в Ивангороде из-за усиления досмотра в Нарве

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Очереди сохранятся на российско-эстонской границе в Ленинградской области после усиления Эстонией мер таможенного досмотра в отношении прибывающих из РФ, с учетом графика эстонского КПП не все желающие успевают пройти границу, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления в пятницу.

Так, по данным СЗТУ, 23-25 сентября в многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Ивангород границу в направлении Эстонии пересекли около 2,5 тыс. человек, в направлении России - 2,6 тыс. При усилении контроля за аналогичный период с 30 сентября по 2 октября в Эстонию проследовали 1,4 тыс. человек, в Россию - 2 тыс.

"В связи с длительным проведением контроля эстонскими государственными органами и ограничением движения по мосту пропуск через МАПП Ивангород вынужденно приостанавливается и ведется в зависимости от готовности эстонской стороны осуществить пропуск граждан. Это приводит к скоплению физических лиц перед пунктом пропуска на российской стороне. В таких условиях и с учетом времени работы эстонского КПП - с 7:00 до 19:00 - часть граждан не успевает пройти границу", - заявил начальник таможенного поста МАПП Ивангород Евгений Скорюков, слова которого приводит пресс-служба СЗТУ.

В управлении добавили, что в пунктах пропуска на границе с Эстонией в Псковской области - в МАПП Шумилкино и МАПП Куничина Гора - наблюдается волнообразный прием грузовых транспортных средств эстонским пунктом пропуска.

С 30 сентября Эстония ввела стопроцентный таможенный досмотр в отношении товаров и лиц, прибывающих из РФ, что влияет на формирование очередей физлиц и автотранспорта.

В настоящий момент пересечь границу России и Эстонии на автомобиле можно только в Псковской области, автомобильная составляющая МАПП Ивангород закрыта на реконструкцию - работает только пешеходный мост.