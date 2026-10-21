Госдолг Великобритании в сентябре впервые превысил 3 трлн фунтов

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Объем госдолга Великобритании в сентябре впервые превысил 3 трлн фунтов стерлингов ($4 трлн), свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.

В прошлом месяце долг госсектора увеличился на 91,7 млрд фунтов в годовом сопоставлении - до 3,005 трлн.

При этом отношение госдолга к ВВП снизилось до 94% с 94,7% годом ранее, но все еще находится на уровнях, последний раз фиксировавшихся в начале 1960-х годов.

Дефицит госбюджета Великобритании в сентябре составил 21,2 млрд фунтов по сравнению с 19,7 млрд годом ранее. При этом доходы бюджета страны выросли на 5,2%, расходы - на 5,6%.

За первое полугодие текущего бюджетного года (апрель-сентябрь) чистый объем заимствований правительства составил 102,7 млрд фунтов против 103,4 млрд фунтов за аналогичный период прошлого года.