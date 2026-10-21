Поиск

Госдолг Великобритании в сентябре впервые превысил 3 трлн фунтов

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Объем госдолга Великобритании в сентябре впервые превысил 3 трлн фунтов стерлингов ($4 трлн), свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.

В прошлом месяце долг госсектора увеличился на 91,7 млрд фунтов в годовом сопоставлении - до 3,005 трлн.

При этом отношение госдолга к ВВП снизилось до 94% с 94,7% годом ранее, но все еще находится на уровнях, последний раз фиксировавшихся в начале 1960-х годов.

Дефицит госбюджета Великобритании в сентябре составил 21,2 млрд фунтов по сравнению с 19,7 млрд годом ранее. При этом доходы бюджета страны выросли на 5,2%, расходы - на 5,6%.

За первое полугодие текущего бюджетного года (апрель-сентябрь) чистый объем заимствований правительства составил 102,7 млрд фунтов против 103,4 млрд фунтов за аналогичный период прошлого года.

Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп заявил, что за освобождение Хаббарда Россия ничего не попросила

Доходность 10-летних гособлигаций Франции поднялась до 5% впервые с 2002 года

Кремль заявил о гипотетической готовности РФ, США и КНР к трехсторонней встрече

 Кремль заявил о гипотетической готовности РФ, США и КНР к трехсторонней встрече

В Италии прогнозируют в этом году дальнейшее падение рождаемости до исторического минимума

 В Италии прогнозируют в этом году дальнейшее падение рождаемости до исторического минимума

Уиткофф предложил Путину рассмотреть возобновление переговоров Россия-США-Украина

 Уиткофф предложил Путину рассмотреть возобновление переговоров Россия-США-Украина

Путин через Уиткоффа поблагодарил Трампа за внимание к украинскому урегулированию

Уиткофф сообщил Путину, что появился задел для проведения успешных переговоров по Украине

 Уиткофф сообщил Путину, что появился задел для проведения успешных переговоров по Украине

Boeing получил разрешение на эксплуатацию крупнейшей модификации самолета 737 MAX

 Boeing получил разрешение на эксплуатацию крупнейшей модификации самолета 737 MAX

Во Франции опрос дает Ле Пен победу во втором туре президентских выборов

 Во Франции опрос дает Ле Пен победу во втором туре президентских выборов

Венгерская MOL подписала соглашение о выкупе российской доли в сербской NIS

 Венгерская MOL подписала соглашение о выкупе российской доли в сербской NIS
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 127 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12470 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3949 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 116 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов