В Великобритании дефицит бюджета в октябре вырос до 17 млрд фунтов

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Великобритания в октябре зафиксировала дефицит бюджета в размере 17 млрд фунтов стерлингов ($22,3 млрд), говорится в отчете Национального статистического управления ONS.

Показатель увеличился на 0,8 млрд фунтов в годовом исчислении, но оказался ниже ожидавшихся аналитиками 18 млрд фунтов.

В сентябре дефицит британского бюджета составлял 22,9 млрд фунтов.

В сентябре совокупный объем госдолга Великобритании впервые превысил отметку 3 трлн фунтов.

Доходы бюджета в октябре выросли на 6,7 млрд фунтов, до 93,6 млрд фунтов, тогда как расходы увеличились на 7 млрд фунтов, до 99,3 млрд фунтов. В том числе расходы на выплату процентов по госдолгу выросли на 2,8 млрд фунтов, до 11,2 млрд фунтов.

С начала текущего финансового года, то есть в апреле-октябре, дефицит бюджета составил 111,3 млрд фунтов - на 7,3 млрд фунтов меньше, чем за тот же период прошлого фингода.

Совокупный размер госдолга Великобритании (без учета заимствований госбанков) на конец октября составлял около 95,8% ВВП страны. Отношение госдолга к ВВП держится вблизи рекордного с начала 1960-х годов уровня.