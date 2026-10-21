Глава Mercedes предупредил о подорожании производства автомобилей в ЕС из-за протекционизма

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Попытки Европейского союза защитить свою автомобильную промышленность грозят обернуться ростом себестоимости и искажением мировых цепочек поставок, предупредил президент Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA) и главный исполнительный директор Mercedes-Benz Ола Каллениус.

По его словам, современный автомобиль содержит тысячи компонентов из "всех уголков мира" и введение ограничений приведет к удорожанию производства.

"Вы создаете устойчивость – это хорошо. Но вы стимулируете рост расходов. Нужен баланс", - заявил он в ходе конференции Berlin Global Dialogue.

Европа не может изолироваться и прекратить вести бизнес с такими крупными партнерами, как США, Китай, Япония, Южная Корея и Индия, подчеркнул Каллениус.

Он призвал ЕС заключать новые торговые соглашения и приветствовал усилия по согласованию давно откладывавшейся сделки с Южной Америкой и продвижению переговоров с Индией и другими партнерами, пишет Bloomberg.

Вместе с тем Европе не стоит быть наивной в отношении возврата протекционизма после долгих лет глобализации, отметил топ-менеджер.

Ранее в октябре ЕС и Китай достигли взаимопонимания по вопросу торговли гибридными автомобилями. В частности, КНР согласилась "умерить" экспорт классических и подключаемых гибридов в Евросоюз. "Это открывает перспективу сокращения китайского экспорта более чем вдвое", - сказал еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович. По его словам, сделка рассчитана на ближайшие четыре года.

Брюссель также обсуждает новые меры, призванные улучшить положение европейских автопроизводителей в условиях жесткой конкуренции с китайским импортом, которые могут ослабить позиции и других торговых партнеров, включая Японию и Южную Корею.