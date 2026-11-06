Си Цзиньпин предложил Европе не считать Китай источником проблем

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Европейским странам следует рассматривать Китай как партнера, а не как источник проблем, заявил председатель КНР Си Цзипньпин на встрече в Пекине с канцлером Австрии Кристианом Штокером. Его цитируют китайские СМИ.

Си Цзиньпин сказал, что растущий и развивающийся Китай не является источником проблем Европы, а является партнером, который может помочь Европе справиться со стоящими перед ней вызовами. Он также отметил, что КНР и Европа должны сосредоточить работу на сотрудничестве, в частности, в сфере торговли, и достичь "взаимовыгодных результатов".