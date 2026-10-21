Трамп приветствовал решение Лондона активизировать разработку месторождений в Северном море

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что решение британских властей активизировать разработку нефтегазовых месторождений в Северном море положительно скажется на благосостоянии Великобритании.

"Прекрасные новости для богатства и процветания Великобритании и великолепного региона Абердин. Великобритания начала бурение в Северном море, в одном из великолепнейших и наиболее богатых нефтяных районов в мире", - написал он в Truth Social.

Он вновь призвал отказаться от "дорогостоящих и смехотворных ветряных установок".

Подобным образом Трамп прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что Великобритания начнет добычу газа на новом крупном месторождении в Северном море.