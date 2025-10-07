МЭА резко ухудшило прогноз роста ВИЭ-мощностей в США на период до 2030 года

Фото: Hendrik Schmidt/picture alliance via Getty Images

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Международное энергетическое агентство (МЭА) резко ухудшило прогноз роста мощностей в сфере возобновляемой энергетики в США на период до 2030 года включительно в связи с преждевременным прекращением действия федеральных налоговых льгот и регуляторных изменений при администрации президента страны Дональда Трампа.

Согласно новому прогнозу МЭА, ВИЭ-мощности в США к концу 2030 года увеличатся на 250 ГВт. Этот прогноз почти на 50% ниже прошлогоднего.

Ключевым фактором, обусловившим ухудшение прогноза, является "большой, красивый" бюджетный законопроект Трампа, который ускорил завершение действия налоговых льгот для ВИЭ-отрасли и ужесточил требования к строительству новых проектов в сфере ветроэнергетики и солнечной энергетики, отмечают в МЭА.

Согласно прогнозу организации, рост ВИЭ-мощностей в США достигнет пика в 2027 году, замедлится в 2028 году и будет оставаться стабильным до конца 2030 года.

Глобальные мощности в сфере возобновляемой энергетики в 2025-2030 годах увеличатся на 4,6 тыс. ГВт, ожидает МЭА. Этот прогноз на 5% ниже предыдущего.