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На улицах Афин десять тысяч человек потребовали увеличить финансирование образования

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Афинах на улицы с требованием увеличить финансирование образования и улучшить условия обучения вышли около десяти тысяч человек, сообщили европейские СМИ.

В демонстрациях приняли участие в том числе преподаватели, школьники и студенты. Полиция отмечает, что демонстрации прошли мирно.

В других городах граждане присоединились к протестам и выдвинули требование решить проблему роста цен. Преподаватели ряда школ и врачи некоторых больниц отказались выходить на работу в знак протеста против сокращения штата и низкой зарплаты.

СМИ отмечают, что протесты усложняют политическую ситуацию в стране, где в 2027 году ожидаются парламентские выборы. В Греции существуют проблемы с зарплатами, высокой арендной платой за недвижимость, повышением цен на энергоносители.

Ранее масштабные протесты школьников и студентов вспыхнули во Франции. Главным образом, они требовали коренной реформы системы образования и улучшения условий обучения. Протесты учащейся молодежи прошли и в Албании. Там участники акций выражают несогласие в связи с политикой властей по отношению к учащейся молодежи, они требуют улучшений в сфере преподавания и выступают против увеличения стоимости жизни для студентов.

Греция Франция Албания Афины
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