К российско-китайскому проекту по созданию базы на Луне присоединились 14 стран

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Четырнадцать стран, помимо России и Китая, и две международные организации входят в проект по созданию Международной научной лунной станции (МНЛС), сообщили в "Роскосмосе" в среду.

"Россия и КНР совместно реализуют ряд крупных проектов в космосе. Одним из перспективных направлений сотрудничества является проект Международной научной лунной станции (МНЛС), в который входит 16 стран, включая Россию и Китай, а также две международные организации", - сообщили в госкорпорации.

"Нашей стране отведена одна из ключевых ролей в реализации проекта - создание ядерной энергетической установки для электроснабжения МНЛС", - говорится в сообщении.

28 мая 2024 года заместитель гендиректора "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил, что в проект строительства станции на Луне вступили 12 стран и международные организации.

"На сегодняшний день к нашему совместно с китайцами проекту присоединились 12 стран, включая Объединенные Арабские Эмираты, ЮАР, Пакистан, Белоруссию, Турцию и ряд других", - сказал Савельев.

В марте 2021 года РФ и КНР подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области создания МНЛС. 16 июня того же года Россия и Китай представили "дорожную карту" строительства совместной лунной базы.

Согласно опубликованному межправительственному соглашению, РФ и КНР в рамках создания МНЛС запланировали провести пять совместных миссий для размещения модулей на орбите и поверхности Луны.

8 мая 2025 года "Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум о сотрудничестве по созданию лунной электростанции.

24 декабря 2025 года года в "Роскосмосе " сообщили о подписании контракта с НПО Лавочкина по созданию к 2036 году российской лунной электростанции.

По данным "Роскосмоса", в ходе работ будут выполнены: разработка космических аппаратов, наземно-экспериментальная отработка, летные испытания, а также развертывание инфраструктуры на Луне.

В госкорпорации отметили, что основными функциями электростанции станут долговременное энергоснабжение потребителей российской лунной программы, а также объектов инфраструктуры МНЛС, в том числе объектов зарубежных партнеров.

27 января гендиректор НПО Лавочкина Василий Марфин сообщил, что для размещения на Луне атомной электростанции потребуется три пуска в 2033-2035 годах: в 2033 году на Луну отправится экспериментальный космический аппарат, в 2034 - инфраструктурный, после них, в 2035 году, на Луну запустят энергомодуль.