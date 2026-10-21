Уиткофф вернулся в Осло после переговоров с Путиным в Санкт-Петербурге

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в среду прилетел обратно в Норвегию в аэропорт Осло после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, передает Норвежская государственная вещательная компания.

"Посланник США Уиткофф приземлился в аэропорту Гардермуэн. Он возвращается после переговоров с президентом России Путиным в Санкт-Петербурге в среду", - говорится в сообщении.

В нем не уточняется, запланированы ли у Уиткоффа еще встречи в Норвегии, или спецпосланник затем отправится в США или куда-либо еще.

Уиткофф на встрече с Путиным ранее сообщил, что привез документы, где излагаются подходы по проблеме украинского урегулирования. Также он назвал продуктивными свои переговоры с украинцами и европейцами в Осло во вторник и заявил о появлении необходимого задела, чтобы достичь прекращения огня на Украине.