Уиткофф назвал переговоры в Петербурге и Осло конструктивными

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в среду заявил о конструктивном характере переговоров в Санкт-Петербурге и Осло по украинскому урегулированию.

"Эти дискуссии были конструктивными. Мы продолжим работать над трехсторонними переговорами США, России и Украины на техническом уровне", - написал Уиткофф в соцсети X.

Он напомнил, что в Санкт-Петербурге прошла его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным; обсуждения рамок мирного соглашения "строились на прогрессе, достигнутом в Осло с президентом Украины Владимиром Зеленским". Уиткофф отметил, что поблагодарил Путина за освобождение из заключения американца Стивена Хаббарда.

"Хотя еще нужно сделать важную работу, президент США Дональд Трамп остается привержен задаче завершить эту войну и добиться всеобщего прочного мира, который принесет безопасность и процветание последующим поколениям", - добавил Уиткофф.