Поиск

Уиткофф назвал переговоры в Петербурге и Осло конструктивными

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в среду заявил о конструктивном характере переговоров в Санкт-Петербурге и Осло по украинскому урегулированию.

"Эти дискуссии были конструктивными. Мы продолжим работать над трехсторонними переговорами США, России и Украины на техническом уровне", - написал Уиткофф в соцсети X.

Он напомнил, что в Санкт-Петербурге прошла его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным; обсуждения рамок мирного соглашения "строились на прогрессе, достигнутом в Осло с президентом Украины Владимиром Зеленским". Уиткофф отметил, что поблагодарил Путина за освобождение из заключения американца Стивена Хаббарда.

"Хотя еще нужно сделать важную работу, президент США Дональд Трамп остается привержен задаче завершить эту войну и добиться всеобщего прочного мира, который принесет безопасность и процветание последующим поколениям", - добавил Уиткофф.

Стив Уиткофф США Украина РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вопрос о судьбе зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" обсуждается с представителями США

Новый раунд переговоров РФ-США-Украина может пройти в Абу-Даби в 10-х числах ноября

 Новый раунд переговоров РФ-США-Украина может пройти в Абу-Даби в 10-х числах ноября

Ушаков заявил, что дело идет к завершению украинского конфликта

Переговоры Путин-Уиткофф: США возвращаются?

 Переговоры Путин-Уиткофф: США возвращаются?

Китай занимается подготовкой встречи лидеров РФ, США и КНР

Трамп заявил, что за освобождение Хаббарда Россия ничего не попросила

Доходность 10-летних гособлигаций Франции поднялась до 5% впервые с 2002 года
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 118 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12471 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 127 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3949 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов