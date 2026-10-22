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Страны ЕС обсуждают кандидатуру переговорщика с РФ украинскому урегулированию

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Вопрос выбора переговорщика с Россией по украинскому урегулированию в Европе приобрел большую актуальность после поездки спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Санкт-Петербург для встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Politico.

По данным издания, дипломаты и чиновники расходятся во мнениях о том, кто лучше всего будет представлять Европу.

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Один из собеседников газеты заявил, что в качестве такого переговорщика может выступить президент Финляндии Александр Стубб.

"Стубб представляет интерес из-за того, что финны хорошо осведомлены о России и традиционно ведут диалог с ней", - сказал изданию европейский дипломат.

По словам другого дипломата ЕС, Стубб был "единственным человеком, который до сих пор проявлял инициативу", демонстрируя политическое лидерство на высоком уровне, и мог бы стать европейским посланником на будущем мирном саммите.

По мнению других собеседников газеты, переговоры с Россией должен вести глава Евросовета Антониу Кошта.

Один из европейских дипломатов выразил мнение, что Кошта был бы лучшим выбором, чем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен или глава европейской дипломатии Кайя Каллас, которые, как считается, слишком заинтересованы в украинской стороне, чтобы эффективно представлять ЕС на уровне лидеров.

"Выбор того, кто в конечном итоге будет представлять ЕС, будет основан на том, что принесет наибольшую пользу, а не на личной борьбе за власть", - заявил один из собеседников издания.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 октября 2026 года Военная операция на Украине
ЕС Стив Уиткофф Александр Стубб
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Страны ЕС обсуждают кандидатуру переговорщика с РФ украинскому урегулированию

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