Кушнер заявил о достигнутых за последние дни успехах в украинском урегулировании

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Джаред Кушнер в среду заявил, что в течение нескольких последних дней переговорный процесс по украинскому урегулировании развивался в положительном направлении.

"Воодушевляющий прогресс за последние дни", - написал Кушнер в соцсети X.

Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа, партнеров США в России, Европе и на Украине за плодотворное сотрудничество.

"Впереди ждет трудная работа, но у нас есть настоящая возможность оставить позади эту войну и возвести фундамент прочного мира, безопасности и процветания грядущих поколений", - добавил Кушнер.