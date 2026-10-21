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Кушнер заявил о достигнутых за последние дни успехах в украинском урегулировании

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Джаред Кушнер в среду заявил, что в течение нескольких последних дней переговорный процесс по украинскому урегулировании развивался в положительном направлении.

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"Воодушевляющий прогресс за последние дни", - написал Кушнер в соцсети X.

Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа, партнеров США в России, Европе и на Украине за плодотворное сотрудничество.

"Впереди ждет трудная работа, но у нас есть настоящая возможность оставить позади эту войну и возвести фундамент прочного мира, безопасности и процветания грядущих поколений", - добавил Кушнер.

Джаред Кушнер США Украина
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