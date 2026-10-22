Поиск

КСИР заявил, что собирается продемонстрировать новую авиабомбу

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что готовится представить новый вид вооружения, которое он назвал "отцом всех бомб", передают иранские СМИ.

"Мы находимся на этапе подготовки к презентации "отца всех бомб". Для противника это нечто новое", - сказал представитель КСИР Хосейн Мохебби.

Подробностей о новом виде оружия, которое появилось у Ирана, он не сообщил.

Ранее американские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп распорядился разработать планы нанесения ударов по энергетической инфраструктуре Ирана с применением так называемой "матери всех бомб" - крупнейшей неядерной авиабомбы в арсенале США - на случай, если он отдаст приказ о возобновлении боевых действий.

Хроника 28 февраля – 22 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
КСИР США Иран Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент США заявил о приближении к завершению конфликта на Украине

 Президент США заявил о приближении к завершению конфликта на Украине

Кушнер заявил о достигнутых за последние дни успехах в украинском урегулировании

Вопрос о судьбе зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" обсуждается с представителями США

Новый раунд переговоров РФ-США-Украина может пройти в Абу-Даби в 10-х числах ноября

 Новый раунд переговоров РФ-США-Украина может пройти в Абу-Даби в 10-х числах ноября

Ушаков заявил, что дело идет к завершению украинского конфликта

Переговоры Путин-Уиткофф: США возвращаются?

 Переговоры Путин-Уиткофф: США возвращаются?

Китай занимается подготовкой встречи лидеров РФ, США и КНР
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3952 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12474 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 118 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов