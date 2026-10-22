КСИР заявил, что собирается продемонстрировать новую авиабомбу

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что готовится представить новый вид вооружения, которое он назвал "отцом всех бомб", передают иранские СМИ.

"Мы находимся на этапе подготовки к презентации "отца всех бомб". Для противника это нечто новое", - сказал представитель КСИР Хосейн Мохебби.

Подробностей о новом виде оружия, которое появилось у Ирана, он не сообщил.

Ранее американские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп распорядился разработать планы нанесения ударов по энергетической инфраструктуре Ирана с применением так называемой "матери всех бомб" - крупнейшей неядерной авиабомбы в арсенале США - на случай, если он отдаст приказ о возобновлении боевых действий.