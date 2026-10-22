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КНДР разместит новые средства противодействия на границе с Южной Кореей

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына и заведующая отделом ЦК ТПК КНДР Ким Е Чжон заявила о размещении новых средств противодействия и начале работы громкоговорителей на границе с Южной Кореей.

"Наши новые средства противодействия будут приведены в готовность к несению службы на всей южной пограничной линии, а громкоговорители против Республики Корея будут приведены в готовность в течение нескольких дней", - говорится в заявлении Ким Е Чжон, распространенном ЦТАК.

Сестра северокорейского лидера также выступила в защиту работ Пхеньяна по укреплению границы КНДР.

"В случае превращения пограничной линии в крепость опасность военного столкновения значительно уменьшится, а многие сложные проблемы будут решены", - подчеркнула Ким Е Чжон.

Она отметила, что южнокорейские власти в случае намеренной или ненамеренной ошибки должны быть готовы ко всему.

"Если нынешние правящие власти будут дальше разглагольствовать, придираться и упрямствовать, то они попадут в самое ужасное и затруднительное положение. Это не угроза, а очевидное предупреждение", - добавила сестра Ким Чен Ына.

Ранее Ким Е Чжон опубликовала в ЦТАК заявление, в котором сообщила, что "ситуация в районе южной границы весьма нестабильна", она обвинила в этом власти Республики Корея.

"РК с августа проводят предупредительное радиовещание с помощью громкоговорителей, (...) серьезно угрожают безопасности наших военнослужащих, совершая предупредительные выстрелы из автомата и крупнокалиберного пулемета", - заявила Ким Е Чжон.

Она отметила, что деятельность Сеула нацелена на препятствование работе КНДР по укреплению южной границы.

"В связи с нынешней ситуацией наше военное руководство рассматривает превентивные и подавляющие меры, включая размещение тактических ударных средств на всей южной пограничной линии и возобновление радиовещания с помощью громкоговорителя против РК, также учитывает и другие меры, которые считаются нужными и подходящими", - сообщила Ким Е Чжон.

Ким Е Чжон КНДР
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