КНДР запустила более десятка баллистических ракет в сторону Японского моря

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Северная Корея запустила более десятка баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, сообщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

По их данным, ракеты были запущены из района Вонсана около 12:30 по местному времени (06:30 по Москве).

В настоящее время проводится анализ дальности их полета и других характеристик, сообщили агентству в Объединенном комитете начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS).

В штабе заявили, что усилили наблюдение в отношении возможных дополнительных запусков, сохраняя при этом надежную оборонительную позицию благодаря тесному обмену информацией с США и Японией.