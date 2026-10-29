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КНДР запустила более десятка баллистических ракет в сторону Японского моря

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Северная Корея запустила более десятка баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, сообщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

По их данным, ракеты были запущены из района Вонсана около 12:30 по местному времени (06:30 по Москве).

В настоящее время проводится анализ дальности их полета и других характеристик, сообщили агентству в Объединенном комитете начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS).

В штабе заявили, что усилили наблюдение в отношении возможных дополнительных запусков, сохраняя при этом надежную оборонительную позицию благодаря тесному обмену информацией с США и Японией.

КНДР Японское море
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КНДР запустила более десятка баллистических ракет в сторону Японского моря

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